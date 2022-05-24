提到無形文化資產，你會想到那些呢？110 年度新北市新增5 位傳統藝師榮登無形文化資產之列：傳統工藝「細木作⸺李萬財」、「花燈工藝⸺林健兒」、文化資產保存技術「神像修復⸺金明偉」、傳統表演藝術「北管音樂⸺詹文贊」、「布袋戲⸺許正宗」。他們精細絕妙的技藝，堪稱新北一絕。

傳統藝術大師是他們

林健兒—每年幾乎都有藝師製作的副燈或提燈，一路走來堅持花燈製作各種細節，作品追求完美塑造寫實風格，2020新北燈會由藝師打造的「新北十景」主燈，透過藝師精湛手藝，閃漾新北在地特色。

李萬財—堅持手作細工，致力研發手工藝術傢俱，成品師法自然，屢獲國內外機構典藏，並曾於2016年製作總統府總統辦公桌，為臺灣大師級藝術家。

詹文贊—資深北管樂師，自幼參與汐止樂英社學習北管音樂，長年推廣北管音樂戲曲不遺餘力，並於國立臺北藝術大學擔任北管藝術教師，致力教學桃李滿天下。

許正宗—新莊小西園家族第三代傳人，從事布袋戲演出超過一甲子，看家戲「大俠鷹爪王」，武術動作生動寫實，還有獨創「柔道摔角」身段令觀眾耳目一新。

金明偉—人稱阿寶師， 從事修復神像已經超過30年。具備泉州、漳州及福州各派的木刻神像修復經驗，堅持「寧可不修也不要亂修」的原則，以修舊如舊的文物維護精神，曾參與台北霞海城隍廟、蘆洲保和宮等法定古蹟之神像修復。

板橋放送所 數位科技結合藝術的基地

新北市府重新打造被列為市定古蹟的「板橋放送所」，並與當代傳奇文化藝術基金會簽約，這裡將成為一個數位科技與表演藝術的放送基地。預計2023年6月將全區開放。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看新北市文化資產的關鍵字，包括無形、技藝、傳統、保存資產等等，文化局長龔雅雯表示，新北市人文薈萃，文化局持續致力推廣文化資產，2022年舉辦「新北有藝思」系列活動，用創新體驗帶領民眾感受文化資產的美好，其中打頭陣的就是「傳統藝師」的展演活動(4／16～5/29)，也特別和網路溫度計合作的【旅讀週曆】影音節目，帶大家探索板橋放送所園區，一起感受傳統藝師的珍貴作品。

展區資訊

展覽地點：新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所

新北市板橋區民族路130巷67號

旅讀週曆：https://youtu.be/PGuF8cobbWc

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。