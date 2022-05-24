美國總統拜登展開上任以來首度亞洲行，首站造訪南韓，第一個參訪地點是三星晶片廠引發外界關注，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，這次拜登率先訪問南韓，最重要的關鍵就是南韓從文在寅親中路缐移動到尹錫悅的親美路線。他強調，三星過去備受打壓，如今再度復活，拜登第一站先看三星，這是美國穩住半導體產業的重要一步，「如此一來，全球重要半導體聚落，從台積電以下，都在美國陣營底下。」

謝金河進一步表示，拜登在南韓三天，下一站是日本，這是1960年艾森豪訪日以來，美日最重要的一次結盟，除了宣布印太經濟框架，還有重要的四方會談（QUAD），是後續關注的焦點，拜登亞洲行端出這些大菜，接下來要看大陸如何接招。

至於拜登啟動「印太經濟架構」（IPEF）未納入台灣，謝金河則分析，台灣沒有在第一輪的創始成員國名單中，在預料之中，一方面可能美方不想太刺激大陸，另一方面，台灣可能要開始思考未來的世界經濟，如何選對邊站。

謝金河說，最近最熱的新聞是美國公布亞太經濟架構的13個創始成員國，除了美、日、韓、紐、澳，還有印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、菲律賓及印度；這份名單包括原在「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」的11個國家，也包括以日本為主的7個「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）國家，唯一的差別是美國用更大的網把這些國家框在一起，還有就是大陸被圈在外面。

謝金河進一步指出，這些年陸美兩國從貿易戰打到科技戰，再到金融戰，很多中小型企業紛紛離開大陸的生產基地，但這次上海封城，大家才發現大型電子代工集團生產缐都在大陸，這可以從仁寶，廣達等4月營收鉅額衰退看出端倪。他強調，現在蘋果已率先表態，下一個主要生產基地在越南，印度，可以預見在未來十至廿年，東協及印度會成為下一個生產基地，台商深耕大陸30年，接下來勢必有更大的變化！