國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引起一片譁然，外傳桃園市議長邱奕勝對此不滿退光所有國民黨的群組，另有基層里長掀起退黨潮。對此邱奕勝澄清，他去年已請辭市黨部主委，黨務由代理主委黃敏恭負責，不須聯想太多，更向基層喊話「盼同志留下為黨繼續努力」。

邱奕勝神隱多天終於現身桃園市議會，他表示，這幾天剛好輪到副議長輪值主持，自己並沒有請假。至於他退光國民黨的群組，他解釋，去年請辭黨部主委，退出的群組多數與黨務相關，國民黨市黨部代理主委由黃敏恭擔任，自己現階段的任務已完成。

「退群與開不開心、高不高興無關！」邱奕勝澄清，看到有這麼多鄉親支持國民黨提名的候選人，他很開心也樂觀其成，市長候選人本來就應該爭取更多鄉親的支持。選舉剩下近半年，他也有投入年底議員選舉，自己要忙選務，黨務就交由黃敏恭處理，他是去把辦公室內的個人物品打包回家，不用做太多聯想。

外傳邱奕勝恐退黨？邱奕勝強調，他還是一樣沒有任何改變，不曉得這說法是誰傳出的。另外有不少基層里長爆發退黨潮，邱奕勝喊話，拜託國民黨的里長們繼續留下來為黨打拚、要讓黨更好。