資深媒體人陳文茜長期身體有恙，引發各界關注。陳表示，近一個月因天氣忽冷忽熱，她的血氧濃度幾乎都在90以下，有天氣溫驟降，更誘發她全身免疫攻擊，全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132，血壓180、血氧濃度不足85、血尿，讓她躺在地板上忍不住尖叫，並告訴助理們：「我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了。」逾1.5萬名網友紛紛湧入，為陳集氣並喊加油。

陳文茜今日（24）凌晨1時35分在臉書發表文章《Oh Yeh！血氧濃度上升至創紀錄95 多麼美好的一天 》，內容指出，望著一個五個月未見的血氧濃度，一朵玫瑰、一片藍天，讓她擁有一顆愉悅的心。

陳文茜表示，過去五個月，尤其近一個月，天氣忽冷忽熱，她的血氧濃度幾乎都在90以下。記得有天深夜，氣溫一天內從23度降到12度，誘發她全身免疫攻擊，全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132，血壓180、血氧濃度不足85又血尿，她拿出最後的力氣，跑到頂樓，她躺在地板上，覺得雨打在臉上冷冷的又有點溫柔，使她想解脫；助理一直鼓勵我深呼吸，血氧濃度上升到86、87，這時她的意識才比較清醒。

此文發出後獲得超過1.5萬個網友按下讚、愛心、加油等表情，並湧入500餘則留言：「加油！為文茜姐集氣！」「妳一定要好好的喔！持續為妳的健康禱告」、「活得這麼辛苦，卻這麼熱愛世界，妳的生命就是美麗的文章」、「文茜姐的文章總能讓我感覺到希望與美，祝福文茜姐姐生活舒心，也謝謝妳這麼堅強」。