本土確診狂爆，讓醫療量能緊繃，一名護理師透露工作辛酸，每天7點開始工作，一路忙到晚上8點才下班，工時超長，上班期間還得憋尿，讓他們泌尿道感染的問題不斷復發，最慘的是萬年都只能領死薪水，讓原PO忍不住吐槽說「護理真的是吃得苦中苦，方為人下人。」引發網友熱烈討論。

一名女網友日前在Dcard上發文說，她原本只是很想離職，現在終於有動力離職了！終於不用再早上7點上班，一路工作到晚上8點，也終於可以在想上廁所的時候去上，不用擔心泌尿道感染復發，也不用再領著萬年不漲的爛薪水，要輪3班才勉強可拿月薪7萬，且每天都要冒著感染的風險上班。

女網友透露，離職後最開心的就是該死的護病比跟她再也沒關係，比起病人，他們護理師都要準備被超渡了，每天看到阿嬤跟她招手。護理人員不夠是嗎？那就瘋狂開護理系，大量輸送人力，反正10萬青年10萬肝。不過，這樣的解決之道真是笑死人，麻煩上面大佬來當看看基層。

女網友不滿地說，知道護理界為什麼都沒有人出來抗議嗎？因為人力根本不夠啊！出來不上班病人由誰來照顧？下班以後精力早被壓榨完，有時候還要趕該死的報告與評鑑，根本沒有體力了，只能說政府與醫院大佬是計畫通。最可怕的還有酸民會嗆「不爽就不要做！」讓她忍不住怒回說，謝謝！現在真的不要做了，祝福這些酸民一生健康，沒有護理師也能過得很好。

女網友也告誡想進護理界的學妹們「護理真的是吃得苦中苦，方為人下人。」她多年的熱血、在第一線的努力，最後都只是一坨屎，沒人會在意，而主管的話也永遠讓人心寒。不過，護理確實很廉價，因為實在太好取代了，多的是新人，但是年年訓練新人、年年留不住人才，上面的人真的都不打算好好想想嗎？

女網友也補充說，離職真的很開心，她也不後悔，因為這個決定不是一時興起，就好像羅馬並非一日造成的。至於月薪7萬，老實說只要夠拚就可以拿到，她領7萬的薪水是靠專業證照加給、年資加給、特殊病房加給、夜班津貼與專業進階津貼才有的，但扣完勞健保也沒有到這麼多就是了。

貼文引起網友討論，「離職+1，在臨床真的不是人幹的，沒吃飯沒喝水沒尿尿沒換衛生棉」、「又到了一年一度的畢業季，新鮮肝又要加入我們了」、「我也離職了+1，逃離醫院工作，目前快樂休假中」、「已離職+1，愛別人前先愛自己」。