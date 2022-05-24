國內疫情嚴峻，尤其對兒童威脅更大，目前全台已累計16例兒童重症，其中6人併發腦炎，當中5人已死亡，讓許多家長心驚，一名女網友昨天表示，這波疫情剛爆發時，她孩子是全校第一個請疫情假的學生，但在家隔離一個月孩子還是染疫了，讓她不懂「到底哪一步錯了？」大嘆遭疫情狠狠打臉。

這名女網友昨天（23日）在臉書《爆怨公社》指出，全家從4月起就不再外出用餐，向學校請假，成了全校第一個請疫情假的學生，還跟老師說「我不敢賭，小孩課業可以補，但健康不能補」，回家也是馬上換洗衣服、消毒外加漂白水拖地，不料老公第一個確診，她也做好萬全準備，落實居家隔離一人一室，天天消毒，都快把一罐酒精噴光，但孩子還是發燒，「快篩看到兩條線我真的腿都要軟了」且很可笑的是，小孩一個多月來第一次踏出門，「居然就是要去醫院做PCR」。

原PO表示，孩子一個月都關在家、每天消毒卻還是染疫，有種所有努力都白費的感覺，「我們到底哪一步錯了？沒有群聚不敢出門玩，該做的都做了，連在家裡都要小孩戴著口罩，看到小孩發燒不舒服，我真的很心疼」。

對此，網友們看了也感同身受，紛紛留言：「我們家也是這樣，躺著也中槍的感覺...」、「我也是被狠狠洗臉了，防疫該做的都乖乖做好，結果第一個確診的是口罩戴的最乖的孩子」、「我們家也是做的很齊全，但是小孩在學校跟同學染疫我們也沒辦法，一個學校同學確診，我家全都跟上，讓我們也很納悶！」、「我懂，我們也沒去上課、不群聚、不去人多的地方、下班立刻回家，如此小心翼翼但還是中，真的很想哭」。