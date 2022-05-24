歐股周一明顯收高。德國商業信心意外地上升，凸顯出德國經濟體的韌性；另外風力渦輪製造商西門子歌美颯(Siemens Gamesa)也接受了收購報價。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲5.44點或1.26%，為436.54點。德國股市上漲1.4%。

在高油價和高的基礎金屬價格支撐下，大宗商品股上漲2%；銀行股升2.3%。

西門子能源出價40.5億歐元(約合43億美元)，收購陷入困境的風力渦輪機部門的少數股權之後，西門子歌美颯大漲6.2%。西門子能源的最大股東西門子集團也上漲1.4%。

Ifo經濟研究所的一項調查顯示，德國企業的信心在5月意外地有所提升，這讓人們看到了希望。事實證明，面對高通膨、供應鏈問題和烏克蘭戰爭，德國這個歐洲最大經濟體表現出了韌性恢復力。

Capital Economics首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示，5月份的Ifo調查顯示，德國的經濟活動可能比我們擔心的要好一些。但是由於烏克蘭戰爭和能源價格衝擊，帶給德國的打擊要比其它大多數先進經濟體都大，升息威脅逼近，因此無論德國是否會經歷技術性衰退，德國都將度過艱難的一年。

就在歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)為升息提供根據的幾個小時後，法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示，歐洲央行在7月和9月加息基本上已經是決定了。

北京的新冠肺炎病例有所增加，但上海逐漸鬆綁疫情控制措施，以及對人行推出更多刺激措施的希望，使人們對中國復甦保持信心。

此外美國總統拜登表示，考慮降低在川普政府期間對中國商品徵收的關稅。

在一個財團出價14億歐元(約合14.8億美元)收購之後，德國房地產開發商Deutsche Euroshop飆升40.1%，報21.9歐元。

英國家居裝飾零售商Kingfisher上漲2.2%，報252.2英鎊；該公司公布上季銷售，明顯領先於疫情前的表現。