全台已有6起兒童染疫重症併發腦炎，5人死亡，致死率高讓家長們怕爆，紛紛為孩子搶打兒童疫苗，今台北市第十三期疫苗預約系統開放5到11歲兒童輝瑞BNT疫苗施打，所有診所幾乎都被秒殺，早上9點20分所有診所已預約額滿，沒搶到的家長只能再等等；北市副市長蔡炳坤表示，上午9點開放預約，才15分鐘，兒童BNT疫苗7232劑已經全部額滿。

有家長指出，台北市統一到學校施打的時間，甚至會到6月中，疫情嚴峻，早點打會有多點保護力，不少家長就想先預約，可以就近到診所施打。

不過相較於5到11歲兒童BNT疫苗，12歲以上BNT疫苗的預約則相對較冷清，幾乎所有醫院都還有。

蔡炳坤說，北市疫苗預約系統第13期，上午9點起開放預約，共提供68262劑各種疫苗，包括莫德納、BNT與高端疫苗，其中包括7232劑給5到11歲兒童BNT疫苗，才開放15分鐘，就預約額滿，所有疫苗的預約量達到1萬2082人，其中兒童BNT全部額滿，是否再加開預約量，將進一步討論。