台北國際電腦實體展登場，群聯(8299)宣布，攜手策略夥伴AMD與美光共同打造PCIe Gen5生態系，並同聲宣示PCIe Gen5 SSD世代來臨。

隨著5G無線傳輸的普及率持續上升，不僅直接驅動了高速傳輸的需求，包含了PC電腦、NB筆電、電競遊戲機、雲端伺服器、以及手機等儲存應用，更將資料傳輸速度提升至另一個更高的層級PCIe Gen5平台，有鑑於此，群聯AMD與Micron，共同打造PCIe Gen5生態系，並各自推出相對應的產品，包含AMD AM5平台、Micron的DDR5與Replacement-Gate 3D NAND、以及群聯的旗艦Gen5 SSD控制晶片PS5026-E26 (新聞連結)，助力5G無線技術所衍生的高速傳輸以及高速儲存需求。

美光產品總監Jonathan Weech表示，美光、AMD和群聯的合作主要是在為消費者提供業界最強大的儲存產品和高性能運算體驗，美光專注於為PC愛好者帶來高價值的NAND解決方案。結合美光NAND和Phison的Gen5控制晶片以及AMD的AM5平台的這種獨特組合將有助於加速PCIe Gen5 SSD的世代升級轉換。

群聯產品行銷資深總監Leo Huang表示，群聯與美光和AMD合作共同推進 PCIe Gen5 儲存產品的技術開發，因為這充分展現了群聯堅持以客戶為中心的價值觀與承諾。PS5026-E26控制晶片使遊戲玩家能夠在最高水平上競爭，並幫助內容創作者最大限度地提高整體系統性能，進而提高生產力。

除了Gen5 SSD控制晶片E26以外，群聯也於今年的Computex電腦展期間，線上展出全方位的NAND儲存方案，包括群聯首款PCIe Gen4 BGA SSD E21T、新一代Gen4 DRAM-less SSD控制晶片E27T、企業級Gen4 SSD控制晶片E18DC、行動裝置儲存方案UFS 3.1 PS8318、工業用嵌入式儲存方案Gen4 SSD E21T、車載儲存方案MPT系列、以及全球首款通過PCI-SIG認證的PCIe 5.0 Redriver IC等。