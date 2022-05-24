八點檔女星陳佩騏出道多年，在台灣演出多部偶像劇及本土劇，精湛演技令人印象深刻，加上有話直說的直率性格，圈了不少死忠粉絲，常在臉書和大家分享生活日常的她，昨（23）日放送一張香豔美照，不僅引起粉絲熱烈討論，也吸引眾男星們前來留言。

陳珮騏在臉書上發出一張火辣養眼照，她頂著未整理有些凌亂的頭髮坐在床上，穿著蕾絲小背心露出香肩，散發出性感的輕熟女韻味，右手則是靠著頭部、左手抱著枕頭，擺出撩人表情並用撫媚眼神對著鏡頭頻頻放電，接著打下註解：「其實我也好想軟爛的不求上進過一生啊」，不改一貫自然不做作的性格。

對此，網友紛紛留言：「偶爾放縱一下自己」、「我覺得如果真的要你軟爛生活，你應該三天就受不了了」、「真的好看！本來就很漂亮，這髮型更減齡」、「這是打算讓粉絲們流鼻血嗎」、「妳PO這照片讓人想入非非」，就連藝人白雲也留言：「一定要這樣嗎」，亮哲則是留言：「阿姨，我不想努力了」，她則搞笑回覆：「小底迪，我早就不想努力了」。

陳珮騏之前曾在臉書發文致歉必須戳破粉絲幻想，坦承自己不近人情，對於私生活被打擾會感到很有壓力，更強調：「工作中要拍照我就一定盡力配合。但私人時間真的拜託大家體諒、留給我過自己生活的權利。」