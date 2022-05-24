正基科技公司（6546）5月24日上櫃掛牌，每股掛牌價96元，櫃買中心當日上午9點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-凱基證券、及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，正基科技主要是從事無線通訊模組之研發、設計及銷售，110年合併營業收入為33億9,152萬元，稅後淨利為4億818萬元，每股盈餘為6.78元。111年第一季合併營業收入為10億5,614萬元，稅後淨利為1億4,558萬元，每股盈餘為2.42元。
正基科技公司（6546）5月24日上櫃掛牌，每股掛牌價96元，櫃買中心當日上午9點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-凱基證券、及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，正基科技主要是從事無線通訊模組之研發、設計及銷售，110年合併營業收入為33億9,152萬元，稅後淨利為4億818萬元，每股盈餘為6.78元。111年第一季合併營業收入為10億5,614萬元，稅後淨利為1億4,558萬元，每股盈餘為2.42元。
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