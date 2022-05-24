今年季後賽，獨行俠球團因為板凳席違規已經3度遭到罰款，累積17萬5000美元的重罰（新台幣518萬）。這對腰纏萬貫的獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）不痛不癢，《今日美國》報導指出聯盟相當關切獨行俠的違規行為，顯然這影響到了競賽公平性與球員的安危。

獨行俠的板凳席太放縱了，替補球員與教練團成員經常遊走到非板凳席區域，甚至踏入球場。勇士控衛柯瑞（Stephen Curry）在西決G2的一次進攻時，把手中的球誤傳向獨行俠板凳席的平森（Theo Pinson）。原因是平森穿著和勇士相同的白色上衣，並且還把左手高高舉起。另外勇士隊普爾（Jordan Poole）在一次三分球投射著地時，差點踩到獨行俠板凳球員的腳，如果真的落下去可能導致他嚴重受傷。

Stephen Curry accidentally passes it to Theo Pinson on the bench and turns the ball over pic.twitter.com/eIX3L6Nq1t — hoops bot (@hoops_bot) May 21, 2022

聯盟允許板凳席的球員在一些場合可以站起來（例如進球之後的慶祝），但勇士那時候還在進攻，不僅影響比賽還會阻礙觀眾視線。依照目前規定，獨行俠這些情況不會觸發技術犯規，但是區區罰款難以遏止。

獨行俠和一般球隊不同，他們板凳席的領袖就是庫班本人，因為他很喜歡在接近板凳席的位置看球。庫班至今已經繳交了300萬美元罰款，幾萬元他哪會放在眼裡，這次挨罰之後還推文反譏勇士隊格林（Draymond Green）暴走卻逃過技術犯規。報導指出聯盟將於季外檢討此事，尋找維持板凳席紀律的方法。