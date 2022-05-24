日本知名男星手越祐也，過去曾以傑尼斯團體「NEWS」成員身分出道，並憑著帥氣外表受到大批女粉絲的喜愛，但近幾年他負面新聞不斷因此被迫退社，之後就轉戰YouTube並成立脫毛美容連鎖沙龍店，開心成為老闆，但沒想到近日卻被爆出他的店面經營不善，已全部收起來。

手越祐也在傑尼斯時期因人氣暴漲備受矚目，但卻在事業起飛之際一連爆出多起花邊新聞，疫情自肅期間還被拍到外出參加喝酒趴，因此惹怒傑尼斯高層，遭到事務所冷凍停工，之後他便在2020年6月宣布退社。

但手越祐也退社後，卻完全放飛自我，除了出書爆料與眾女星的緋聞內幕外，還開設YouTube頻道大聊業內八卦，接著宣布成立脫毛美容連鎖沙龍店，一連在東京、大阪、埼玉等地開了6家店，接受媒體採訪時還自爆，過去因偶像的身分了解除毛的重要，因此自5年前開始他便讓「下半身光溜溜」以方便行動，也因此有了開設沙龍店的想法，甚至爆料現在的收入賺得比在傑尼斯時期還要多，在當時引發不小的爭議。

不料，手越祐也的連鎖店才開設1年半，近日卻在官網上突然發出公告，表示所有的連鎖店將在5月底全部停業，讓粉絲們相當驚訝。而根據日本媒體《女性自身》的報導，有知情人士透露手越祐也轉戰網路後，開始意識到電視曝光的重要性，並拾起對音樂的熱情，因此到處拜託圈內人士讓他上節目曝光，特別是音樂節目，讓他有機會展現自己的才華。