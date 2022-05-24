昨夜美股四大指數齊漲，日韓股市今日並未跟進反而走弱，美股期指也翻空。台股開高10.16點、為16166.57點，航運及金融往下拖累，電子權值股也未表態，指數開高震盪走低數度翻黑，月線門檻無法越過。

分析師指出，指數連日反彈，上檔月線反壓重，開始進入壓力區，在金融及權值電子股沒有表現之下，指數想要衝高很難。不過以個股來看，有題材的個股還是有表現。不妨留意未來解封後可望受益有題材的族群。

盤面上，台積電上檔賣壓重，股價開高後翻黑整理；奇鋐(3017)因投信本月加持，股價突破4月的高點，股價漲幅3%；超級航運周，3雄股東會接力，長榮(2603)上漲1.3%、陽明(2609)及萬海(2615)聯袂揚升；信驊(5274)大摩調降目標價利空未除，股價大跌6%，創半年多的低點；鋼鐵股人氣匯聚，中鋼構(2013)漲3%、海光(2038)及建錩(5014)等漲幅在1.7~2.3%不等；華新(1605)買單拉抬，股價站上月線；奇偶(3356)買單急拉攻漲停。

針對台股後市，中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧提到須留意中國大陸清零政策至經濟下滑，台灣疫情升溫壓抑內需動能，第二季經濟成長恐微幅下滑，不過整體全年仍預估台灣GDP 4%以上，目前本益比仍為相對低點，建議逢低分批布局，市場主要動能仍偏重半導體、電動車及科技股。

美國聯準會(Fed)以壓制通膨為主要考量，預期將在6、7月升息兩碼的情況下，中張圭慧認為，風險性資產投資回歸基本面及價值面，同步觀察企業獲利、消費、經濟成長與勞動市場，台灣目前無停滯性通膨風險。