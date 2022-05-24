美國總統拜登上周訪問南韓，此行特別參觀三星平澤工廠，並與副會長李在鎔見面，三星也在過程中展示其3奈米GAA技術，有不具名的三星人員透露，此舉是向拜登強調，三星擁有超越台積電的代工能力。

韓聯社、Business Korea報導，南韓KB國民銀行分析師Jeff Kim表示，拜登參訪首站就是參觀三星工廠，與2002年小布希、2009年歐巴馬及2017年川普選擇拜訪日本不同，拜登此舉代表三星半導體已經成為經濟與國安的重要戰略物資，還可以用來解釋美國與南韓加強半導體戰略合作的企圖心。

至於三星向拜登展示3奈米技術，Jeff Kim說：「世界上首個3奈米GAA在平澤P3廠生產，暗示其能夠與台積電競爭，此外也突顯平澤工廠在全球半導體供應鏈扮演重要角色，未來南韓半導體公司與美國設備商的合作也獲得加強。」

一位不具名的三星內部人員則透露，向拜登展示3奈米技術，主要是強調其擁有超越台積電的代工能力。三星在3奈米製程跨進GAA技術，並預計今年上半年就能量產，台積電3奈米還是使用FinFET架構，預估今年下半年量產。

此外，雙方皆預計在2025年量產2奈米製程，屆時將同時採用GAA技術一分勝負。拜登訪問的三星平澤工廠是全球最大的半導體工廠聚落，整個園區面積達298萬平方公尺，相當於400個足球場大小。