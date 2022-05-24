快篩陽等於確診即將上路，篩檢站也將轉型成防疫急門診，新北市長侯友宜今天表示， 他從5月1日就一直疾呼，採檢站變防疫急門診，可讓醫護人員回頭守中重症， 民眾第一時間不用等待， 有必要就給藥，新北現階段都在做好準備的工作，只要中央一下令就可以立即啟動，經過醫師判斷給藥，降低中重症、降低死亡率。

侯友宜說，問題能解決後，快篩陽等於確診，可透過遠距醫療的基層診所，中央要把篩檢站改成防疫急門診，可快速讓大量民眾立即診斷，也能讓民眾願意出來接受診斷治療，不會拖到最後輕症變重症。

昨日疫情確診數下降，新北昨日確診數1萬5000例也呈現下降，新北市長侯友宜今天表示，疫情變化都還是在相對高點，還要後續觀察，新北曾經最高2萬7000，現在下降到1萬，還要看7天平均值，加上最近採取一些新措施，要好好了解，還是要密切做好觀察。

被問到是否有一堆黑數，侯友宜說，其實快篩陽等同確診，大家不要再去排PCR浪費一天時間，因為生病最痛苦的時候，還在苦苦排隊。