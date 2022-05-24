國軍各類對象篩檢措施。國防部提供

國防部上午進行線上紀者會，報告現階段國軍防疫工作狀況，報告指出，迄5月23日止，全軍第三劑疫苗接種率91.79％，持續接種中；配合中央成立「快篩國家隊」，由後備指揮部負責指揮自4月18日起支援「包裝人力」，迄5月23日止，累計增產5494萬162劑；此外，自5月6日起，由後備及各作戰區支援「1922專線」值勤人力，迄5月23日止，累計支援5778人次。

以下是國防部報告內容重點

一、前言

國內疫情升溫、病毒持續造成傷害，本部秉持「苦民所苦、軍民一體」的精神，支援中央／地方政府防疫任務。

面對敵情、疫情雙重嚴峻挑戰，國軍在兼顧防疫與戰備的原則下，依中央疫情指揮中心指引，強化各項防疫工作，說明如後：

二、國軍防疫作為：

本部依據中央防疫政策滾動修正防疫作為，每日召開防疫視訊會議，將命令即時傳達至基層。重點防疫作為摘要如次：

(一)持續疫苗接種

統計迄5月23日止，全軍第三劑疫苗接種率91.79％，持續接種中。

(二)調整區隔政策

1、實施營區區隔管理、分艙分流，單位間暫緩交流及跨區活動，各項工作按計畫進行，各式會議人數簡併並以視訊取代實體方式執行。

2、各單位暫緩辦理大型活動、講習，餐廳供餐不同餐，避免形成人流匯集，降低感染風險。

3、各項訓練任務以建制最小單位執行，並調整授課地點(室外或通風良好)

(三)快篩試劑發放及篩檢

強化官兵篩檢作為，摘要如次：

1、凡特定對象(空勤、潛艦及艦艇人員)與密閉空間(戰情)等高風險場域工作人員，篩檢陰性始可進入值勤。

2、海軍艦艇執行戰備任務前，一律實施全員篩檢，以降低染疫風險，避免群聚。

3、針對重大演訓任務人員，於連續假期(長假)實施入營前快篩。

4、有疑似症狀者，經醫務單位評估即予以快篩或轉介就醫。

5、未接種第三劑疫苗者，每週實施快篩1次。

6、針對新進人員如教召(新、舊制)、軍事訓練役、志願役班隊等，報到前2日、報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，斬斷隱形傳播鏈。

(四)實施重點輔導

1、如有疑似個案，即依「區隔管理應變作業程序」執行相關處置作為。

2、若官兵確診，即啟動「重點疫調、就地隔離、快速篩檢、立即照護」等應變措施。

3、除落實每日防疫工作外，針對確診個案營區實施重點輔導，嚴格要求環境清消及分艙分流等防疫措施，以維戰力完整。

(五)新冠肺炎預防保健：

1、本部持續提醒官兵落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人良好衛生習慣，建立最基本的防護作為。

2、若官兵確診，單位會評估身體復原的健康狀況，確認無虞後，再回到工作崗位執行各項戰備任務。

三、支援政府防疫工作報告：

疫情不分軍民，人人均無法置身事外，本部依據中央／地方政府防疫需求，在不影響戰備任務的前提下，支援相關任務。近期支援重點如下：

(一)加速快篩試劑量產

1、因應快篩試劑需求，自111年4月18日起，本部配合中央成立「快篩國家隊」，由後備指揮部負責指揮「包裝人力」支援。

2、統計迄5月23日止，累計增產5494萬162劑。

(二)支援1922專線接聽

1、依中央／地方政府人力需求，自111年5月6日起，本部由後備及各作戰區支援「1922專線」值勤人力，後續視需求調整人力至任務結束。

2、統計迄5月23日止，累計支援5778人次，透過專線電話提供國人安定的力量。

(三)支援消防署防疫救護

1、在兼顧戰訓任務及防疫量能下，本部完成140組救護車及隨車人員整備，支援消防署，以因應持續擴大的防疫勤務量。

2、在國軍與消防相互支持下，聯手「抗疫」，為國人提供安心的救護服務。

(四)防疫急門診／兒童綠色通道

配合中央政策，自111年5月13日起，本部所屬13間國軍醫院完成「學齡前(6歲以下)兒童就醫綠色通道(防疫急門診)」開設作業，提供兒童優先醫療服務。

(五)擴大篩檢量能

1、本部所屬13間國軍醫院，自111年4月29日起擴大PCR檢驗量能，每日最大檢測量為5208件，提供國人檢驗服務。

2、另配合中央政策，本部受命後即刻完成整備，並於111年5月15日起開設三合一(採檢、看診、給藥)採檢站暨長者／兒童綠色通道。統計迄5月23日止，累計服務11092人次。(松山機場採檢站、汐止篩檢站／三軍總醫院；龍潭篩檢站／國軍桃園總醫院；三重篩檢站／三總松山分院)

(六)成立社區疫苗接種站

1、自111年10月起，本部國軍醫院於臺北車站等9處開設社區疫苗接種站，提供民眾最便利的疫苗接種服務。

2、任務期間累計接種32萬7486人次。

(七)化學兵清消

1、本部持續依中央／地方政府需求，派遣化學兵深入社區實施清消作業。

2、統計迄5月23日止，累計派遣兵力2368人次、車輛5類725部、機具5類1402具。

3、消毒成效：人員消毒11萬8192員、車輛消毒305部、建築物消毒1121棟、消毒面積310萬4075平方公尺。

四、結語

(一)防疫視同作戰，疫情防堵與戰備演訓均為戰場驗證的一環，本部始終以正向態度面對疫情及敵情的嚴峻挑戰，用最嚴謹的態度執行各項整備作為，所有的戰演訓任務均有因應方案及調整訓練模式，並按期程、按計畫進行。

(二)疫情嚴峻，雖然部隊陸續有人確診，但持續戮力戰備訓練，維持戰力完整不間斷；國軍一定會堅守崗位，捍衛家園。