中國駐瑞士大使館網站24日消息，中國駐瑞士大使王世廷20日應邀出席瑞中經濟協會在全球對話中心舉辦的「2022年中國農曆新年慶祝活動」致辭表示，由於新冠疫情，瑞中經協2022年中國農曆新年慶祝活動幾經推遲，但「好飯不怕晚」，中瑞雙邊貿易額逆勢增長證明合作共贏是中瑞關係的主基調。他也詳述中國堅持「動態清零」總方針，是為全球團結抗疫作出更大貢獻；同時強調，中國擴大高水準開放的決心不會變，中國開放的大門只會越開越大。

王世廷說，在全球疫情持續肆虐、國際貿易承受巨大下行壓力背景下，2021年中瑞兩國的雙邊貿易額同比逆勢增長96.7％，充分展現了雙方合作的旺盛活力和強大韌性。雙向投資方面，2021年瑞士對中直接投資額達7.3億美元，同比增長11.9％；中國對瑞士直接投資6.5億美元，增長117.7％。兩國在金融、科技、醫藥、冬季體育等領域合作持續深化。事實再次證明，合作共贏是中瑞關係的主基調。

王世廷強調，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持「動態清零」總方針。中國的「動態清零」總方針不是追求零感染，而是要以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序，使14億多中國人民的生命安全和身體健康得到有力保障。根據中國、美國科學家的新模型，如果中國放棄嚴格的「動態清零」政策，將可能導致150多萬人死於新冠疫情。

同時，作為人口大國，中國若放鬆疫情防控必將導致大量老年人死亡。中國的「動態清零」總方針有效保護了老年人和有基礎疾病的弱勢人群。中國的防控措施是科學有效的，中國全國感染率和死亡率保持全球最低水準，中國政府的防控方針是經得起歷史檢驗的。雖然「動態清零」政策會暫時影響部分地區的生產和生活，但中國幅員遼闊，中國絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常，而且這些影響是短期的，且影響範圍有限。中方也有充分的信心打贏疫情防控這場硬仗，為全球團結抗疫作出更大貢獻。

王世廷說，習近平在幾天前慶祝中國國際貿易促進委員會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上強調，中國擴大高水準開放的決心不會變，中國開放的大門只會越開越大。中國將持續打造市場化法治化國際化營商環境，高水準實施《區域全面經濟夥伴協定》，推動高品質共建「一帶一路」，為全球工商界提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇。

王世廷說，不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖。中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。