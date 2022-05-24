中國大陸網路叫車服務巨擘「滴滴全球」（DiDi Global）昨（23）日在一份提交給監管機構的文件中表示，大多數股東投票贊成公司從紐約證券交易所退市的計劃。據稱，滴滴最快將於6月2日提交退市申請。

路透社引述滴滴聲明稱，在昨日舉行的股東臨時會上，96.26％出席並投票的股東贊成將滴滴的美國存託股票（ADS）從紐約證券交易所（NYSE）退市。

滴滴上個月宣布，決定於5月23日召開股東臨時會，就退市計劃進行投票。公司當時還表示，在退市完成前，不會在任何其他證券交易所申請上市。

滴滴未就公司從紐約退市後，股票是否或何時能在香港成功上市做出承諾。

滴滴計劃在6月2日或之後，向美國證券管理委員會（SEC）提交Form 25退市申請表，將美國存託股票從紐約證券交易所退市。

滴滴在本月中提交給美國證券交易委員會的監管文件中表示，如果不從紐約證交所退市，該公司就無法完成大陸政府部門要求的安全審查和整改，也難以恢復正常營運。