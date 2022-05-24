針對國立大學校院協會反對學生在校務會議代表比例從1／10提高為1／5，台灣學生聯合會今天發表聲明反駁，現制下大學校長專權獨大，破壞校園民主、違背程序正義早已司空見慣。他們呼籲請校長們拋棄把學生當作過客的心態，重視學生的觀感與意見。

立法院教育及文化委員會上周通過《大學法》修正草案，預計本周送院會進行三讀，其中第15條部分，校務會議中學生代表人數，從1／10提高為1／5。對此，國立大學校院協會發聲明表示反對，認為大幅提高學生代表占比更壓縮其他領域代表的權益，他們要求暫緩《大學法》的修法。

台灣學生聯合會今天發表聲明質疑，當今台灣的大學校園中，校長掌握了大量的會議席次指派權力，導致了代表多元性的缺乏、校務會議審議功能的失效，卻宣稱學生代表提升將降低會議代表的多元性？

台灣學生聯合會說，無論在英美或歐陸，青年參與公共事務都被視為是社會進步的一大表徵，難道台灣青年對於校園事務的踴躍參與，竟成了校園掌權者厭惡且排擠的一項特質嗎？

台灣學生聯合會指出，在校務會議的進行中，學生代表往往比教師代表更常發表意見，因為他們在有限的任期內，花費更多的心力與時間，積極在會議前認真研究議案、逐案進行討論、收集學生意見，並在會議上提出學生所觀察到的問題與改善建議。

台灣學生聯合會說，這次《大學法》修法的重要性得被彰顯，正是因為在過去十餘年間，大學亂象層出不窮，而在校園內、外的各項行動皆因過時的法規及荒謬的校務審議過程而窒礙難行時，必須以修法作為鞏固校園民主、自由，多元價值與社會正義的突破手段。

台灣學生聯合會指出，目前《大學法》二讀案尚未排入院會議程，立法院本會期即將結束，據悉排審與否還有變數，但學生們非常期待《大學法》完成修法。