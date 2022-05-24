美國總統拜登在日本受訪時說台灣被中共攻擊時會用武力防衛台灣，並說「這是我們的承諾」。國民黨立委江啟臣兌換為表示，感謝美方和拜登願意公開承諾給予台灣在軍事安全上的防衛，但更希望口頭承諾能夠兌換為現在平時的台美具體合作事項，包括軍售、經貿和國際參與，甚至將我納為IPEF成員。

江啟臣認為，這應該不是失言，拜登過去迄今至少已有過三次的公開表示，但每次拜登公開承諾後，白宮就會出來重申堅守一中政策，代表美國在台海問題上採取某種程度的戰略模糊，但隨著台海緊張升高、美中對抗力度加大，戰略模糊就逐漸轉向清晰，顯見情勢越危或美中對抗越是明顯，戰略模糊就會變得相對清晰，但是整個框架永不脫離美國的一中政策。

江啟臣指出，不管拜登如何清楚的明示暗示，尤其是在武力保台這部分，行政部門白宮或國務院隨後就會補充說明一中政策沒有改變。某種程度上就是在避免導致對抗加劇，維持鬥而不破的格局，目的除了要嚇阻中共武力犯台，更要避免可能的誤判或擦槍走火。

江啟臣說，我們感謝美方和拜登總統，願意公開承諾給予台灣在軍事安全上的防衛，但更希望口頭承諾能夠兌換為現在平時的台美具體合作事項，包括軍售、經貿和國際參與，甚至將我納為IPEF成員，具體落實各項台美合作，才能讓台美關係更加深化與穩固。平時能有充分的互動和準備、戰時才不會來不及應對。