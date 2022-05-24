情侶將飼養貓咪帶到猴硐火車站棄養。(新北市動保處提供)

新北市動保處4月11日接獲黃姓女子通報，飼養的橘色虎斑貓被譚姓同居男友棄養在瑞芳區猴硐貓村，動保處人員調閱監視器比對影像後，發現黃女與譚男雙雙出現在監視畫面中，戳破2人謊言，2人稱因貓太兇，所以帶去貓村放掉，動保處依違反動物保護法，分別裁處黃女11萬元、譚男3萬元罰鍰。

動保處表示，瑞芳區猴硐貓公所籌備處4月11日接獲黃女通報，所飼養貓被譚男帶到猴硐火車站棄養，人員當下冒著危險前往救援，在高達1萬伏特電壓線旁帶出貓後交由動保處獸醫師檢查，所幸並未受傷。經調閱監視器發現1男1女手持運輸籠到貓村棄養，動保處約談黃女，詢問是否認識與男友同行女性，黃女稱不認識，男友是在4月7日趁她不在家時帶去貓村棄養，但經比對當天黃女特徵皆與監視畫面中女性相似極高，動保處再約談影片中譚男。

譚男一開始表示，影片中女生不是他女友，是在交友軟體所認識，經查發現案發當天，譚男根本未使用該軟體約人，隨即拆穿謊言。譚男才坦承，當天確實是他與黃女將貓棄養在貓村，因為這貓會打架、兇，所以帶去貓村放掉。

動保處監依動物保護法規定，黃女棄養貓、未幫貓施打狂犬病預防針、未絕育，總計開罰11萬罰鍰；譚男棄養貓亦處3萬元罰鍰。

動保處表示，飼養動物是一輩子事情，寵物也是家人，如有飼養上困難應尋求幫助，不可以隨意拋棄。並呼籲民眾接受調查時務必據實以答，如使公務員登載不實，可能還會因此吃上官司。