國民黨立委馬文君現身按下「大笑」表情。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「不演了新聞台」）

國民黨桃園市長之亂，黨主席朱立倫遭批評。朱立倫昨日（23）稱，他聽到偏綠朋友說「我已決定全家都要投張善政」，就連綠營前議員也這麼說，並盛讚「張善政是對的人選」。媒體人朱凱翔則諷刺，朱立倫所謂「偏綠的朋友」，讓他忍不住想起「淡水的阿嬤」。此言一出，國民黨立委馬文君本尊也現身對臉書文章按下「大笑」表情。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，針對朱立倫稱，他熟識的偏綠朋友與綠營人士，都向他表示要投票給張善政，讓他相信徵召張去選桃園市長，這是一個正確的選擇。

朱凱翔直言，朱立倫口中所謂「偏綠的朋友」，讓他不禁想起，朱立倫2016年也曾說，有位「淡水的阿嬤」要他一定要出來選總統。

此文獲得超過3200人按下讚、大笑等表情，並湧入近500則留言，迴響熱烈。特別的是，國民黨立委馬文君本尊也對此文章按下「大笑」表情。其他網友則在文章下留言：「偏藍的朋友們現在很火」、「竟然相信偏綠的朋友」、「偏綠的會跟你說真話？別傻了死忠支持的」、「沒救了！真是笑死！」「說他夢到我還信，反正夢裡什麼都有」。