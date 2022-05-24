有些男生在外是一副霸氣冷漠的模樣，但一談起戀愛就會瞬間變成柔情體貼的「女友狗」，雖然可能會被朋友取笑說是「妻管嚴」，但私底下都會偷偷羨慕他們的感情，跟這樣的男生交往是很幸福的，因為他們會很寵另一半，對他們很好。而根據星座運勢網站《星座巫師》分析，以下這些星座最聽女友話，今天我們就來看看有哪些人上榜了吧！

牡羊座

牡羊男在外叱吒風雲，在內卻言聽計從。（圖／觸mii）

牡羊座天生充滿熱情，向來都是勇往直前，似乎什麼事都是他們的主場，同時也會希望對方可以聽從自己的意見，然而一旦會回到家中，牡羊男絕對是三從四德的最佳代表，模範丈夫一枚，他們是個單純的人，沒有太複雜的心思，對他們來說，另一半是要好好疼愛的，既然交往了那肯定要聽對方的話了。

雙魚座

雙魚座天生浪漫專情。（圖／觸mii）

雙魚座彷彿就是為浪漫而生，極富柔情的他們對另一半超好，時常會準備一些小驚喜，如果另一半心情不好了，也會極盡所能哄對方開心。雙魚座無論是個性或耳根子都軟，會聽女友的話也不足為奇，只要能讓另一半快樂，那偶爾聽話又如何呢？不得不說跟這樣的男友交往是很幸福的。

獅子座

獅子男在外和對內的行為反差極大。（圖／觸mii）

獅子座對外運籌帷幄、說一不二，好像沒有什麼事能將他難倒，總是眾人追隨的領導者，看似極具大男人主義，實則相反，當他們回到家中面對另一半，就會搖身一變，成為新好男人，對他們言聽計從，因為深愛著對方，所以於他們而言，聽話並不是懦弱的行為，而是一種尊重和疼愛。