社團法人「中華民國學前教育發展學會」前理事長羅秀麗，涉嫌利用職務機會，7年共侵占新北市社會局補助款、學會代辦的公托中心員工離職儲備金合計8000多萬元，作為個人資金周轉。台北地檢署已依公益侵占罪起訴羅女。

位於新北市新店區的中華民國學前教育發展學會，是於2009年設立的社團法人，該學會以保障兒童福利，發展幼兒及兒童教育及照顧工作為宗旨，受新北市政府委託辦理蘆洲長安、中和連城、中和民享、蘆洲成功、新莊中港、中和青年宅、中和景新等公共托育中心。

調查局查出，創會理事長的羅女，陸續擔任第2屆、第4屆理事長，另於2015年4月至2018年4月擔任祕書長，並經第3屆理事長授權，仍實際負責理事長業務，她因綜理學會業務、掌管財務，保管該學會銀行專戶存摺、印鑑章。

羅明知學會經費限定用於推行學會任務等公益用途，依據當時《社會團體財務處理辦法》規定「財務收入除週轉金外，應存入銀行或郵局，不得存入其他公私企業或個人」，並明定「日常開支每筆在1萬元以下時，可在週轉金項下以現金支付，超過1萬元應以劃線記名支票付款，不得使用現金」。

但羅女利用受新北市政府委託辦理公托中心機會，自2013年8月30日至2020年9月7日將專戶內的新北市社會局補助款、提撥公托中心聘雇人員離職儲備金，轉匯至她個人名下的國泰世華、一銀、永豐銀行6個帳戶，或以提領現金方式侵占款項，作為個人週轉之用，總計羅女共侵占8047萬8060元。