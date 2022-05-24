近期掀起防疫保單之亂，不少投保戶申請理賠時受到保險業者刁難，其中，因照顧確診孩童隔離者，業者原本表明不理賠，但金管會保險局昨天表態，只要收到根據《傳染病防治法》第48條所開出的隔離通知書，都需要理賠，隨即有業者開出第一槍，表態願意理賠。民進黨立委郭國文呼籲其他保險業者盡快跟進，盡速協助家長完成理賠，否則若因糾紛進入評議階段，恐要理賠還要支付服務費，賠了夫人又折兵。

郭國文指出，防疫保單之亂紛擾多時，終於看到金管會願意扛起責任的態度，表態依法家長隔離照顧孩童，依照契約業者當然應依約理賠，肯定金管會態度轉變，明確做出裁示，也希望各家業者能夠遵循。

郭國文強調，除家長隔離照顧孩童應理賠外，只要在契約內合理範圍，承保業者都應該要理賠；針對先前拒絕理賠的案例，業者必須盡速做出變更，依約理賠。

郭國文提到，現有的防疫保單理賠金額大多不超過5萬元，若業者不理賠而產生糾紛，保戶可以尋求評議中心協助，讓程序進入評議階段，業者最少要支付服務費1萬7千元；若被評為有責任，不只要理賠，服務費更是來到7萬元以上。

郭國文向業者喊話，如果現在拒賠進入評議後可能要賠還要付服務費，是賠了夫人又折兵，希望產險公司「回頭是岸」，盡速協助家長完成理賠，避免保單之亂破壞產險業過去所建立的社會信賴基礎。