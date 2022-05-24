本土確診數字連4天下降，不少民眾好奇是否意味疫情發展趨於樂觀，前台大感染科醫師林氏璧透露，他比較不安的是PCR量能逐漸變低，上周平日平均有10萬左右，周日（22日）的PCR卻只有8萬，但PCR陽性率仍舊緩慢上升，將這2點合併起來看，他很難下結論說疫情已經往下。

林氏璧昨在節目《有話好說》上分享，大約2天前陳時中曾說「沒看到疫情暴衝，應算是控制得當。」從那天起，確診數就維持現在這個基調，但令他比較不安的是，台灣每天做的PCR量能，5月19日那天本土確診衝到最高9萬0331例，那天的PCR量能是11萬3千多，創歷史新高，但接下來就慢慢變少了。

林氏璧表示，指揮中心說上周的PCR量能平日10、11萬人左右，周末會往下降，但假日數字可能會回補，可是他看到周日的量能卻只有8萬，不管怎樣都比上周少，而現在來看PCR的陽性率仍然緩慢上升中，合併這2點來看，他很難下結論說疫情已經是在往下轉折，應該還要再觀察幾天。

林氏璧指出，他更感興趣的是「台北確診數字往下掉，高雄卻往上」，他很好奇台北做了多少PCR、陽性率是多少，為何確診節節下降；高雄的狀況呢？會不會是PCR越做越多，所以才會讓確診數變多。這些資料他去要過，但沒有拿到。