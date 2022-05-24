伊朗南部城市阿巴丹（Abadan）一棟10層樓建築的部分建築體23日倒塌。

伊朗南部城市阿巴丹（Abadan）一棟10層樓建築的部分建築體23日中午過後突然倒塌，至今釀成6人死亡、數十人遭活埋，當局表示仍在調查事故原因，畫面顯示建築物倒塌後現場揚起陣陣塵土，救難人員在一片灰濛濛的塵土中救人。

英國廣播公司（BBC）報導，23日中午12時40分左右，伊朗南部城市阿巴丹最繁忙的商業街道上，一棟未完工的10層大樓部分建築體轟然倒塌，附近商家描述原以為是地震，後來才發現是大樓倒塌。

有記者公布現場畫面，建築倒塌後街道揚起陣陣塵土，空氣中一片灰濛濛，掉落的混凝土與鋼筋也壓垮好幾輛附近轎車，救難人員在瓦礫殘堆中進行搜救。

A 10-story building part of Metropol complex in #abadan in Khuzestan collapsed on Monday. 5 dead and 27 wounded, according to official reports. Unofficial reports however, suggest much more death toll. pic.twitter.com/V6Pwnn111d — Soran (@sorankhateri) May 23, 2022

May 23 - Abadan, southwest #Iran

The moment when the 10-story Metropol building in the downtown area collapsed today.pic.twitter.com/c9yJwsyoVV — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) May 23, 2022

伊朗官方伊朗通訊社（IRNA）報導，大樓倒塌至今造成6人死亡、數十人遭活埋，原先有報導指受困民眾恐至少80人，不過後續救難人員下修失蹤人數至數十人。

A building collapsed in Iran's southwestern city of Abadan, leaving several dead and at least 80 others trapped in the rubble. pic.twitter.com/p7FqphsFqS — DW News (@dwnews) May 23, 2022

伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）表示已派出17組救難人員進行搜救，現場也有十多輛救護車，目前已救出32人。

伊朗通訊社指出，這棟大樓的低樓層前幾日才對外開放，其他樓層則繼續施工，伊朗梅爾通訊社（Mehr News Agency）指，多數受困民眾當時主要在1樓購物。

The state-run Borna news agency reported on its Telegram channel that three people have been killed and the number of injured reached 21. According to the source, there is a possibility that 50 people are still trapped inside the building.#Abadan #Iran pic.twitter.com/8L3kaIX1EE — NCRI-FAC (@iran_policy) May 23, 2022

目前當局仍在調查大樓倒塌原因。

事發當天下午，大批憤怒的居民走上街頭向當地政府表達抗議，他們怒吼：「今天是哀悼可憐的阿巴丹的日子。」