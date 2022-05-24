伊朗南部城市阿巴丹（Abadan）一棟10層樓建築的部分建築體23日中午過後突然倒塌，至今釀成6人死亡、數十人遭活埋，當局表示仍在調查事故原因，畫面顯示建築物倒塌後現場揚起陣陣塵土，救難人員在一片灰濛濛的塵土中救人。
英國廣播公司（BBC）報導，23日中午12時40分左右，伊朗南部城市阿巴丹最繁忙的商業街道上，一棟未完工的10層大樓部分建築體轟然倒塌，附近商家描述原以為是地震，後來才發現是大樓倒塌。
有記者公布現場畫面，建築倒塌後街道揚起陣陣塵土，空氣中一片灰濛濛，掉落的混凝土與鋼筋也壓垮好幾輛附近轎車，救難人員在瓦礫殘堆中進行搜救。
伊朗官方伊朗通訊社（IRNA）報導，大樓倒塌至今造成6人死亡、數十人遭活埋，原先有報導指受困民眾恐至少80人，不過後續救難人員下修失蹤人數至數十人。
伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）表示已派出17組救難人員進行搜救，現場也有十多輛救護車，目前已救出32人。
伊朗通訊社指出，這棟大樓的低樓層前幾日才對外開放，其他樓層則繼續施工，伊朗梅爾通訊社（Mehr News Agency）指，多數受困民眾當時主要在1樓購物。
目前當局仍在調查大樓倒塌原因。
事發當天下午，大批憤怒的居民走上街頭向當地政府表達抗議，他們怒吼：「今天是哀悼可憐的阿巴丹的日子。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。