教育部國教署推動「補助教保服務機構辦理融合教育多元輔導試辦計畫」，協助教保服務人員針對班級內有特殊需求的身心障礙幼生或疑似生，發展符合個別需求的教保活動課程。111學年試辦計畫自6月6日至30日受理申請，有收托身心障礙幼生的教保服務機構可提出申請。

教育部國教署表示，這項該試辦計畫協助教保服務機構邀請特教及幼教專家學者入園輔導，並補助相關經費，一般地區教保服務機構最高補助6萬元，離島、原住民及偏遠地區最高補助12萬元。

另輔導人員會透過入班觀察、讀書會、個案研討、議題討論、跨班合作教學、專團合作討論、親職教育等方式，協助教保服務人員及專業人員共同合作，因應幼兒需求調整教保環境及課程教學，建立適合一般生及特生一起玩、一起學的多元融合環境，引導及鼓勵幼兒彼此互相了解。

教育部國教署指出，透過專家學者入園輔導，以系統化方式協助教保服務人員建立融合教育的環境，減輕教學現場負擔，讓身心障礙幼兒在學前階段學習與人互動，培養正向學習態度及解決問題能力，並獲得經驗和自信。

教育部國教署將於6月6日舉辦線上申請說明會，有興趣的業者，即日起至5月30日止可上網（https：／／tinyurl.com／2zvccf8x）報名，也可洽詢所在地直轄市、縣(市)政府教育局(處)，或自6月6日起至全國教保資訊網民眾網頁（https：／／www.ece.moe.edu.tw）「學前特教專區」／「教保服務人員提升專業知能資源區」項下，下載相關申請說明及須知供參考。