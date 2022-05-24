據鳳凰網報導，今天（5月24日）上午，愛彼迎（Airbnb）聯合創始人、中國區主席柏思齊（Nathan Blecharczyk）發出「致愛彼迎中國房東和體驗達人」社區的一封信，宣佈愛彼迎中國將自2022年7月30日起，暫停支持中國境內遊房源、體驗及相關預訂。

柏思齊在信中指出，愛彼迎中國將固本培元，聚焦出境遊業務，即自2022年7月30日起，暫停支持境內遊房源、體驗及相關預訂。同時，愛彼迎中國將為房東和體驗達人免除自2022年5月24日至2022年7月29日期間所有境內遊訂單的服務費，並提供一系列支持服務，盡最大可能幫助房東與體驗達人平穩過渡和長效發展。

根據愛彼迎中國發佈的業務調整時間節點，自2022年5月24日上午11時起，房東房源在2022年7月29日（含）之後的日曆，體驗在2022年7月30日（含）之後的日曆將被關閉。

自2022年7月25日0時起，房客／體驗參與者將不能在愛彼迎平台預訂房源／體驗，即自2022年7月25日0時起，房東不能在愛彼迎平台接單；而在2022年7月25日0時之前收到但未接受的預訂請求也將失效。

對於在2022年5月23日（含）之前已經生效的，入住房源日期在2022年7月29日（含）之後，或參與體驗日期在2022年7月30日（含）之後的預訂，平台將對其進行取消，為房客／體驗參與者提供退款等服務，並仍然向房東支付訂單總額。

★以下為柏思齊（Nathan Blecharczyk）致愛彼迎中國房東和體驗達人社區信全文：

親愛的愛彼迎房東和體驗達人們：

今天，我想與各位溝通Airbnb愛彼迎中國業務的最新調整。

2016年，我們開始了在中國的探索之路。自那時起，出境遊業務就一直是我們在中國得以長足發展的內核。我們十分珍視中國市場，始終認為佔到全球總人口數五分之一的中國用戶，是我們締造全球網路，乃至實現公司願景，創造人與人的文化交流和情感連接的不可或缺的一部分。

面對疫情挑戰，我們遷思回慮，做出這個艱難決定：愛彼迎中國將固本培元，聚焦出境遊業務，即自2022年7月30日起，暫停支持境內遊房源、體驗及相關預訂。

為幫助大家瞭解這一業務調整，我們正通過愛彼迎APP端的多個溝通管道，以及「愛彼迎房東社區」微信服務號，第一時間將相關信息告知大家。稍後，我們的中國團隊也會提供相應的信息和支持。同時，我們將為房東和體驗達人免除自2022年5月24日至2022年7月29日期間所有境內遊訂單的服務費，並提供一系列支持服務，盡最大可能幫助大家平穩過渡和長效發展。

此次業務調整給大家帶來的影響我們感同身受。記得我早年來中國和大家初次見面的情形，你們的好奇心和堅定信念深深地感染了我。時光飛逝，如今我們已經共同打造了一個欣欣向榮、有愛有溫度的社區。從2016年至今，我們一起接待了超過2500萬人次在中國住進愛彼迎民宿。感恩有你，成就了愛彼迎房東社區的春華秋實，讓愛彼此相迎。

在此，我想對每一位房東和體驗達人說一聲謝謝。謝謝你們用真情和卓越的待客之道創造了無數次人與人之間的連接。我堅信，你們的成功不會止步於此，你們的善念和智慧將繼續溫暖四方，世界將因為你們變得更加美好。

海內存知己，天涯若比鄰。

祝好！

柏思齊（Nathan Blecharczyk）

愛彼迎聯合創始人、首席戰略官兼中國區主席