本土疫情狂燒，一名女網友表示，自己獨自在台北工作、租屋，染疫後她多次利用美食外送平台叫餐，請管理員送餐，對方卻以「現在已跟病毒共存了」，要求她自行下樓取餐，令她傻眼，「與病毒共存，不是要與卻診者共存吧？」

原PO 22日於臉書社團《爆料公社》透露自己北漂到台北工作，獨自在台北租屋，近日確診新冠肺炎，利用美食外送叫餐，因居住的大樓規定外送員不可上樓，她要求管理員協助，管理員卻不耐煩地問「妳要隔離到什麼時候？」她回說23日零時解除隔離。

22日當天中午她再次叫外送，並打大樓對講機請管理員送上樓，沒想到對方卻說「現在已跟病毒共存了，妳自己下樓拿」，原PO瞬間傻眼，認為自己並非不想下樓，而是擔憂將病毒傳染給他人，「與病毒共存，不是要與卻診者共存吧？若我不巧與鄰居搭同一台電梯，不小心被我傳染，這誰要負責？」

貼文曝光，引發網友回應，「那妳可以直接在管理員旁邊坐著吃啊」、「去管理室吃吧！跟他說你不是說病毒共存沒關係」、「下去拿餐點！然後在管理室前面脫下口罩一直咳就好」、「大部分的社區大樓都有規定管理員要幫忙居隔者送餐，保全不情願是個人問題」、「與病毒共存定義就是隨人顧性命，自己看著辦」。