宜蘭縣警察局5名分局長，傳出有4名分局長染疫，縣警察局證實，最早確診是礁溪分局長，隨後其他3名分局長陸續確診，累計宜蘭縣警察局已有156人確診，但全為輕症、無症狀。

宜蘭縣有礁溪、宜蘭、羅東、三星、蘇澳等5警分局，今天（24日）縣警局表示，除了三星分局長外，其他4人都有染疫，礁溪分局長是家庭感染，羅東分局長是司機染疫因同車確診，其他分局長感染原因仍待了解。

除4名分局長外，刑大大隊長也確診，縣警局表示，宜蘭縣警察局有1322名人員，確診有156人，多為職場以外染疫。