新北市老年人口已超過65萬人，隨著長者人口快速增加，為了維持及增進長者的健康與生活品質，建立新北長者防護網，提供全人式照護服務，主要包含預防及延緩衰弱、肝炎檢查及成人預防保健等健康照護服務。

為增進長者健康，降低肌少症、衰弱症的風險及失能之比率，新北市開辦健康促進相關課程以提升長者健康識能，提供長者運動、肌力訓練、營養、認知功能訓練等相關課程，並結合公園體健設施，提供長者多元的運動場域及環境，增進長者肌力，提升日常生活執行能力及社會參與，有效的改善衰弱程度，實踐「在地老化」及「活躍老化」理念。以及設置銀髮健身俱樂部，提供社區長者整合性多元運動健康促進服務，增加長者身體活動的可近性，由專業人員指導服務對象肌力、肌耐力、心肺功能、柔軟度、平衡訓練或其他促進體適能之運動或訓練，以預防及延緩失能。

促進體適能之運動或訓練，延緩衰弱讓長者保持健康。(圖／新北市政府提供)

要維持身體功能減少跌倒風險就需要透過適度的運動搭配足夠的營養，運動方面採取溫和漸進的方式來進行，將有氧運動與阻力運動進行相互搭配。在飲食方面要均衡飲食且攝取足夠的熱量、充足的蛋白質、多攝取含維生素D及鈣的食物，來延緩肌肉的流失，除了飲食之外也可以透過每天日照10-15分鐘來補充維生素D。

如今在疫情時代下，除了戴口罩勤洗手，還必須要有良好的作息及均衡的飲食來增強免疫力，除了攝取足夠的蛋白質之外，也可增加Omega-3油脂的攝取比例，另外維生素及礦物質也很重要，像是維生素A、B、C、D、E、鋅及硒等都有益於免疫力的提升。

另，為配合國家消除C肝政策，成人預防保健服務B、C型肝炎檢查年齡為45歲至79歲終身一次(原住民40 歲至79歲)。若感染C肝者，由健保補助醫藥費20萬元，只需配合服用藥物，治癒成功率達98%。

增進新北長者健康與生活品質，達到在地老化及活躍老化之願景。(圖／新北市政府提供)

家有一老，如有一寶，期望能全方位的照顧好長者的健康，除了提供長者成人預防保健，亦額外提供「健康加值」方案，方案內容依據長者常見之健康議題每年調整，期望藉由相關的健康防護政策，促進新北長者健康，預防長者「失智、失能、失群」，並使長者能達到在地老化及活躍老化之願景。

新北市政府廣告