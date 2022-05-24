女友小美與交往7年的陳男分手後，2020年間返同居處整理物品，陳不甘分手，怒持西瓜刀由後猛砍她脖頸，頸背傷長20公分、深及頸椎，陳自責竟轉向自殘，小美大呼救命，陳母循聲到場奪刀制止也遭刀傷，小美趁隙抓捏陳生殖器反擊逃命、陳自首。一審依殺人未遂罪判徒刑2年10月，二審以雙方和解，改判2年、緩刑5年，仍可上訴。

判決書指出，陳男與小美在中市住處同居，2019年12月底協議分手，小美在隔年2月9日連絡陳要回去拿個人物品，她晚間返同居處3樓，蹲在地上找不到紫色電鍋而抱怨，陳懷疑她另結新歡、不甘分手，怒持西瓜刀，朝背蹲在地的小美脖頸處揮砍，她頸背部中刀，傷口長達20分分、深及頸椎，兩人拉扯搶刀，小美又遭砍傷頭及手部。

陳男將小美壓制在地見她傷痕累累，竟自責持刀反刺自己頸背部自殘，小美大喊救命，陳母聞聲趕到出手制止，奪刀遭砍傷，她喝斥兒子放下屠刀，小美趁機反擊抓捏陳的生殖器，趁隙逃命，陳疼痛棄刀，要求母親報警，警方到場時坦承犯案，配合上銬自首。

陳男坦承持刀揮砍小美，但否認企圖殺死對方，辯稱是小美聯絡他要來拿東西，並非他主要邀約，他一時思及過往激憤，不慎落刀在她的背部靠頸部位，她剛好要站起來，不幸造成傷口加深。

一審認定陳男有殺人犯意，雖自首但只因被害人隨口抱怨，就激憤持西瓜刀在被害人毫無防備時，揮砍她脖頸處，下手造成嚴重傷害，難以憫恕不適用刑法減刑規定，依殺人未遂罪判刑2年10月。檢方及陳不符，均提上訴。

台中高分院審理期間，陳男與小美達成調解，以421萬元和解，小美表達原諒，願意給予自新機會。法官以陳男雖仍否認殺人犯意，但犯後尚盡力彌補過錯，無再犯之虞，撤銷原判，依殺人未遂罪判刑2年，宣告緩刑5年，接受法治教育6場次。