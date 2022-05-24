位於林口世大運選手村C區B棟的「林口族語書屋」，4月27日起開館，新北市原民局表示，書屋以家居式空間營造家的溫馨感，並採購1000本新書，包含原住民圖書、年度最佳少年兒童讀物獎書籍、親子天下等親子教養書籍及繪本等，提供大小朋友嶄新閱讀空間。

原民局表示，林口族語書屋複製picul泰山森林書屋經驗，更著重在提供原住民族人兒童及青少年小而巧的溫馨閱讀空間，自5月起每月第3周周日將辦理說故事服務，安排原住民族語言推廣人員，藉由說故事及閱讀陪伴，分享原住民族文化的溫度，透過寓教於樂的方式，讓大、小朋友輕鬆學習族語並了解原住民族文化。

第一次造訪書屋的曾小姐表示，雖然空間不像泰山森林書屋那麼大，但林口族語書屋環境清幽乾淨，在社區內提供家居式閱讀空間對於培養孩子良好的閱讀習慣及親子共讀，是個很好的地方。

原民局長羅美菁表示，歡迎爸爸媽媽帶孩童到「林口族語書屋」一起快樂閱讀，凝聚家庭情感、進一步促進親子氛圍、豐富知識、拓展視野、傳承族語，讓原住民文化融入生活之中，一代接著一代。