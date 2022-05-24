索羅門群島政府和中國大使昨（23）日證實，中國外交部長王毅本星期將訪問索國並簽署「關鍵協議」，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）形容王毅這次來訪是「一個里程碑」。

美國之音報導，索羅門政府聲明稱：「在我國歷史一個非常關鍵的時刻，蘇嘉瓦瑞總理期盼與作為一個重要發展夥伴的中國展開富有成果的接觸。」並證實雙方將簽署一系列關鍵的雙邊協議，其中包括中索安全協議。索羅門政界人士表示，本週還有可能與中國簽訂貿易協議。

王毅預計率領由20名官員組成的代表團，在本週抵達索國首都荷尼阿拉（Honiara）並停留一天，期間參加會議並拜訪蘇嘉瓦瑞。王毅還將與索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）共同舉行記者會。

報導稱，王毅在索羅門群島將簽署的中索安全協議，引起西方盟國擔憂，這將使中國在太平洋增加軍事存在。在鄰近的澳洲，中索安全協議在大選期間成為重要議題，新當選的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，這項協議降低了澳洲的安全。

北京此前已表示，中索安全協議不會影響地區安全，只涉及國內警務。

澳洲新外長黃英賢（Penny Wong）昨晚在社群媒體上發布影片說，她將很快訪問索羅門，並承諾澳洲將在氣候變化問題上予以合作，並加深雙邊防務和海事合作。