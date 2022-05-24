股東會旺季即將到來，因應國內疫情再度升溫，雲朗觀光集團旗下雲品(2748)旗下台北君品、頤品及「君品Collection」的大型會議場地，今年特別配合政府與企業需求，提供視訊股東會的軟硬體數位化服務，同時持續採分流與強化防疫等措施，讓出席股東更安心。

雲品表示，今年在疫情下仍有許多上市櫃企業詢問大型會議場地需求，故特別規畫數位化與實體並行的股東會防疫措施，希望在這段期間能讓上市櫃企業和股東更安心的在資本市場中安心完成股東常會，亦順勢搶攻相關需求商機。

目前針對股東會的最新防疫作法，為落實集保結算所自2021年8月起首次推動的「視訊輔助股東會平台」，上市櫃公司事先申請提供實體股東會並以視訊輔助者，即可於股東會當日以視訊方式參與股東會，並進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能。

對此，雲品旗下場地除了提供股東親臨實體現場外，也協助上市櫃公司運用視訊召開股東會議，可適度減少出席實體股東會之人數，降低群聚感染風險，也能落實強化股東權益的保障與促進股東行動主義。

雲朗旗下最大宴會廳新莊頤品鄰近機捷新北產業園區站，廳內擁有700吋360度LED大型環形螢幕，且7樓單層1000坪、挑高10米，為北台灣單一最大場地，可同時容納190桌、提供近2000人的大型會議。6樓另可依需求規畫不同大小的會議型式，空間運用多元。

受雲品委託經營管理、占地7000坪的桃園皇家薇庭則擁有6個獨立廳別，皆有較大且寬敞的空間適合辦理大型股東常會。位在台中北屯區、今年甫開幕迎賓的蘭克斯特，也擁有1674坪空間，更採單一獨立宴會廳，運用更多社交距離落實防疫。

在現今防疫視同備戰的情形下，雲品與雲朗旗下宴會廳員工除了全程配戴口罩，且皆已施打第三劑新冠肺炎疫苗，並使用「台灣社交距離」APP，除了保障員工工作安全，也能提供給消費者安全的環境。

雲品及雲朗針對在宴會會場辦理股東常會的上市櫃公司，規畫諸多防疫措施。會議場地事前採取醫療級紫外線殺菌燈進行空間消毒，以可產生253.7nm波長紫外線的殺菌燈照射30分鐘，規劃股東報到、進場及散場動線及控管人流措施，也提供75%的清菌酒精提供消毒。

在場內座位席次規畫上，雲品及雲朗統一安排相距2公尺的「梅花座」座位分隔法，在台上開會講者也採用獨立桌將間距拉開，可減少近距離接觸，也能減少病毒傳染機會，盼讓各大上市櫃公司的股東常會能安心順利進行。