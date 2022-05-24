疫情來襲，打亂了生活節奏，望著每日上萬的確診人數，導致許多人家庭、小孩、工作三頭燒，怕染疫的心情更是讓精神壓力、焦慮的狀況瀕臨臨界點，間接造成身心緊繃，時常處於「用力」的狀態，影響睡眠品質；此時應評估自己的身心狀況，適時運動或放鬆來釋放壓力；營養師也建議可以適時補充含有GABA、茶胺酸、小分子膠原蛋白、維生素B6等成分的食品或飲品，幫助入睡。

知名營養師劉怡里親自試用代言。（圖／宜蘭食品提供）

遠端居家辦公，夜晚追劇，白天以咖啡、提神飲料提神，間接影響睡眠品質。

許多人在疫情期間公司啟動居家辦公，減去通勤時間的狀態下，多數上班族選擇追劇、手機電玩等娛樂來消磨多餘的時間，上班時則以咖啡、提神飲料來振奮精神，過多的咖啡因，造成深夜睡眠品質不佳，知名營養師劉怡里建議平時可攝取含足量GABA、茶胺酸的食品或飲品，可讓腦部的神經處在比較穩定的狀況，相對也會讓入睡比較容易，也有比較好的睡眠。

知名營養師劉怡里親自試用代言。（圖／宜蘭食品提供）

維生素B6助GABA合成，幫助入睡，補充小分子膠原蛋白容光煥發。

營養師劉怡里推薦，除了GABA營養素外，建議攝取維生素B6，維生素B6可以幫助GABA合成，放鬆緊繃的神經及情緒，整體穩定了之後，也能讓入睡比較容易；另外補充小分子膠原蛋白則能輕鬆擁有好氣色、容光煥發。

知名營養師劉怡里親自試用代言。（圖／宜蘭食品提供）

一款即開即飲的紓壓飲品「夢夢水」含GABA、茶胺酸助好眠。

營養師劉怡里受邀為「夢夢水」親自試用代言，「夢夢水」通過SGS及HACCP嚴格檢驗，是一款特別針對工作壓力大的現代人所調配的「黃金比例配方」，富含GABA、茶胺酸、洋甘菊萃取物、維生素B6等多種能幫助舒緩壓力、幫助好眠的元素，研發時更邀請多位試飲者使用後，選出最受歡迎的「白桃風味」作為主打推出，口味清爽，每包僅16大卡，不僅補充能量，又不造成身體過多負擔。成為現代人釋放壓力及幫助好眠的新選擇。 全台POYA寶雅、康是美、各大電商平台現正熱賣中。