日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會今天上午在日本東京的首相官邸登場，4國領袖將確認基於國際秩序實現「自由且開放的印度太平洋」作為目標，會後料將發表共同聲明。

日本經濟新聞報導，這次四方安全對話也有拉攏印度，就有關中國與俄羅斯磋商彼此對安全保障威脅理解的意圖。

參與今天峰會的領袖包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi），及新上任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

四方安全對話峰會結束後，料將發表彙整會議成果的共同聲明，也會決定2023年的主辦國。岸田下午也將以本屆主席國身分舉行記者會。

四方安全對話是因應中國霸權主義行動，重視自由、民主與法治的框架。這次是4國領袖第2次進行面對面會談，上一次是2021年9月在美國華盛頓。若包括視訊會議在內則是第4度會談。

這次峰會可能觸及議題包括因應中國、俄羅斯侵略烏克蘭、北韓及經濟合作等4大部分。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110524