3年前年擔任村長的63歲陳姓男子，受地檢署委託執行緩刑義務勞務的督導工作，他竟將緩刑、義務勞務的女子帶到工寮性侵，之後又找機會企圖再次性侵，陳的犯案過程對話遭女子錄音成為定罪的鐵證，最高法院依公務員假借職務機會強制性交等罪將他判刑4年定讞。

一名女子在2019年，因偽造有價證券案件，經法院判處罪刑，並諭知緩刑5年，緩刑期間付保護管束及應提供80小時之義務勞務，陳男當時因擔任村長，受地檢署委託執行女子的義務勞務案件。

陳男利用其職務上之機會，2019年10月17日上午趁女子修剪樹木履行義務勞務之際，藉故騎乘機車將她載至鐵皮工寮內，不顧她反抗且明示拒絕，竟強行親吻她胸部、下體，並以其手指性侵得逞。

10月20日上午9點，陳男見女手再次前往指定地點履行義務勞務，向她佯稱該處之樹木已修畢，要以機車載她去另個履行義務勞務處所修剪樹木云云，騎乘機車將她載到鐵皮工寮內，撫摸、親吻她之胸部，她以手推反抗致陳男無法解開她牛仔褲才未得逞。

陳男明知女子10月17日下午並未實施義務勞務，竟利用職務上之機會，未經她同意，在簽到表偽簽她的署名，偽造完成用以表彰她確有在17日下午履行環境整理義務勞務之意的簽到表的私文書，足以生損害於她及彰化地檢署管理義務勞務執行狀況之正確性。

一審彰化地方法院及二審台中高分院都認定，陳男擔任公職，受地檢署委託執行緩刑義務勞務相關事務，實為司法實務之一環，不思克盡己職，反而利用執行公務機會而犯罪，判刑4年，最高法院駁回上訴確定。