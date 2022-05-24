國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，議長邱奕勝今早表示開大門歡迎大家，沒多久張善政就公告11點將到議會；但隨後邱奕勝面對突擊卻直呼「沒約好」。最後就因雙方私下沒喬好破局，張善政團隊也緊急在群組宣布行程取消。

邱奕勝早上受訪時表示，黨中央徵召張善政他很錯愕，但有沒有通知他並不重要，更說道議會開大門歡迎所有人來，沒想到張善政團隊馬上發布公告指出11點要到議會拜會。

面對突襲式的拜會，邱奕勝表示，雙方沒有約好，媒體問及若張善政等到12點市政總質詢結束，是否願意見面？對此邱回應「沒必要做到這樣」。

外傳邱奕勝仍不願見面，「開議會大門、關辦公室門」，雙方聯繫見面事宜破局，而多數議員對該話題都避而不談，紛紛表示不便受訪，深怕多說多錯。

雙方經過半小時的溝通，張善政團隊公告，邱奕勝表示今天正在主持會議，會再另尋時間與張善政見面暢談；而張善政非常謝謝議長，也希望等議長方便時登門拜訪交換意見。因此原訂11點拜訪桃園市議會行程取消，造成各位媒體朋友不便，敬請見諒。