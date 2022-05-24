東區決賽第四戰，熱火年度最佳第六人希洛缺陣，塞爾提克的年度最佳防守獎得主史馬特也因傷無法出賽，兩隊都少了主力球員，不過，熱火卻在開賽後連續14次出手全部落空，最終以82比102狂輸塞爾提克，系列賽戰成2比2平手。

這個系列賽非常兩極化，熱火首戰贏11分，次役綠衫軍大贏25分，第三戰回到波士頓，熱火6分之差超前系列賽，今日又是一場屠殺，不是險勝、惜敗，就是狂贏、慘敗，雙方戰力都處在極為不穩定的狀態中。

塞爾提克趁著熱火全隊打擺子，首節29比11拉開領先差距，打完半場57比33奠定勝利基礎。反觀熱火前三節只攻下52分，比賽早早就進入圾垃時間，主力球員退場認輸觀戰。

綠衫軍塔圖31分、8籃板、5助攻，懷特13分、8籃板、6助攻，傑倫布朗12分、7籃板，葛蘭特威廉斯12分、9籃板，普利查德14分。

熱火先發五虎慘不忍睹沒人得分上雙，僅合力攻下18分，不如塔圖一人，反倒是替補的歐拉迪波23分最佳，鄧肯羅賓生14分，蓋勒馬丁12分。