兩個牛魔王，分別由兩位好友分別飾演。一位是前漢聲電台總台長賀鐵君，一位是葉東舜教授，他們的夫人則扮演鐵扇公主。

我們來到了旗津老街（又稱高雄第一街），這裡的每一間教堂，每一座宮廟，每一戶民宅，每一片石階，都訴說著打狗港百年歲月滄桑。

逛到一家雜貨舖前，他們突然搖身一變，成了這副模樣。誰見過嘻皮笑臉的牛魔王和鐵扇公主？

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。