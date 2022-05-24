明道現身坎城影展紅毯。（恆星影業提供）

明道現身坎城影展紅毯。（恆星影業提供）

明道出席坎城影展。（恆星影業提供）

明道帥氣現身坎城影展。（恆星影業提供）

藝人明道受邀參加75屆坎城影展，他以影展贊助商Chopard蕭邦品牌摯友身份獲邀出席，並以自創品牌Espérer 品牌創始人身份贊助影展舉辦的女性影展論壇及酒會，影展期間將參加電影節閉幕式官方晚宴，與眾多優秀電影人一起見證金棕櫚獎的誕生。他透露，自己到坎城後，連兩日早起慢跑，除享受坎城的海風吹拂，最大目的希望能遇見心中的大明星湯姆克魯斯。

明道19日就從台北搭機飛往巴黎，再從當地轉機到坎城，他說已打滿三劑疫苗，搭機過程口罩、酒精不離手，做好防疫措施。他23日晚間身穿Tom Ford Windsor Jacket禮服，並佩戴蕭邦百萬名錶蕭邦亮相坎城，展露出貴族王子風範，眉宇間英氣十足，一亮相就成為矚目焦點，並為入圍坎城影展主競賽單元的電影助陣。

他在巴黎當地選購出席禮服，店員禮貌詢問他選購禮服原因，他回答出席坎城影展，店員驚訝問他是有作品參賽或是入圍明星？當明道說明自己是因贊助影展的女性論壇活動身份時，店員瞬間對他肅然起敬，並流露出崇拜眼神，讓明道心想：「原來贊助比入圍還高貴！」並期許自己有一天攜作品參與國際影展競賽。

明道也透過直播與粉絲分享出席影展心情，他因在家照顧雙親，半年沒與粉絲直播互動，吸引逼近50萬人在線觀看，他在線分享坎城明媚風光，形容早晨海邊停了許多遊艇，他還曬影展出席票券與巴黎甜品，讓網友看得羨慕直喊：「道哥可以請我們吃甜品嗎？」