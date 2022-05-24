92歲老翁疑遭外籍看護下毒 持菜刀砍傷看護頭

新北市三峽區92歲陳姓老翁疑患失智症，今（24）日凌晨懷疑遭43歲印尼籍看護下毒，持家中菜刀砍傷看護頭部，拉扯間老翁也跌倒受傷，三峽警分局獲報到場，協助將2人送醫，傷勢均無大礙，外籍看護雖不提告，警方仍以殺人未遂罪嫌將陳翁函送偵辦。

據了解，陳姓老翁疑因患有失智症、腸胃、高血壓等慢性疾病，每當未按時服藥引發腸胃不適，便懷疑負責照顧行動不便妻子的看護下毒，意圖謀害他，屢向子女要求辭退該名看護，但子女見看護照顧母親認真負責，故並未同意，導致陳翁長期對看護不滿。

今天凌晨1時許陳翁再度因懷疑看護下毒，憤而持家中菜刀攻擊看護，造成其頭部受傷，陳翁也因拉扯時跌倒摔傷頭部，看護負傷打電話向老翁子女求助，子女報警後警、消趕抵現場，先協助將2人送往恩主公醫院救傷，所幸均無生命危險。

據陳翁子女表示，父親因年老且患有失智症、腸胃、高血壓等慢性疾病，常於未按時服藥腸胃不適時，責怪外傭要下毒殺害他，要求辭退外傭，但考量外傭能妥善照顧母親，不願依父親之意辭退外傭，因而導致父親不滿。

偵訊後，外籍看護並未提出告訴，警方仍依殺人未遂罪嫌將陳翁函送新北地檢偵辦。