股東會旺季己至，雲品國際（2748）旗下君品酒店、頤品大飯店以及君品Collection的大型會議場地今年特別配合政府與企業需求，提供視訊股東會的軟硬體數位化服務，同時持續採分流與強化防疫等措施，分別有線上投票、紫外光滅菌、清菌酒精、梅花座席次、全程配戴口罩、量測體溫與人流數量控管等，加上全體服務同仁皆施打三劑新冠肺炎疫苗，並使用「臺灣社交距離」APP，企業顧客與股東至飯店出席股東會時可知飯店員工的接觸史是否安全，讓出席的股東更加安心。

雲品國際目前針對股東會最新的防疫作法是，落實集保中心於2021年8月起首次推動的「視訊輔助股東會平台」，上市櫃公司事先申請提供實體股東會並以視訊輔助者，即可於股東會當日以視訊方式參與股東會，並進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能，雲品國際旗下場地除了提供股東親臨實體現場外，也協助上市櫃公司運用視訊召開股東會議，可適度減少出席實體股東會之人數，降低群聚感染風險，也能落實強化股東權益的保障與促進股東行動主義。

雲朗觀光集團旗下最大宴會廳頤品大飯店新莊，鄰近捷運新北產業園區站，廳內擁有700吋360度LED大型環形螢幕，加上七樓單一樓層1,000坪，挑高10米，會場為北台灣單一最大場地，可同時容納190桌，提供近2,000人的大型會議。另設有六樓獨可依需求規劃大小不同的會議型式，空間運用十分多元。

另外，受雲品委託經營管理、占地7,000坪的桃園皇家薇庭，擁有六個獨立廳別，皆擁有較大且寬敞的空間適合辦理大型股東常會。而位在台中北屯區的蘭克斯特，也擁有1674 坪的空間，更採單一獨立宴會廳，運用更多社交距離落實防疫。

雲品國際表示，今年在疫情之下仍有許多上市櫃企業詢問大型會議場地需求，故特別規劃數位化與實體並行的股東會防疫措施，希望在這段期間能夠讓上市櫃企業和股東更加安心的在資本市場中安心完成股東常會。

「防疫視同備戰」，雲品國際與雲朗觀光集團旗下宴會廳員工除了全程配戴口罩，且皆已施打第三劑新冠肺炎疫苗，並使用「臺灣社交距離」APP，除了保障員工上班的安全，也能提供給消費者安全的環境。更針對宴會會場辦理股東常會的上市櫃公司，規劃出許多防疫措施，從會議場地事前須採取醫療級紫外線殺菌燈進行空間消毒，殺菌燈可產生253.7nm波長的紫外線，照射30分鐘， 能維持場地空間安全無虞。此外，規劃股東報到、進場及散場動線及控管人流措施，也提供75%的清菌酒精提供消毒。在場內座位席次規劃上，將統一安排相距2公尺的「梅花座」座位分隔法，在台上開會的講者也採用獨立桌將間距拉開，可減少近距離接觸，也能減少病毒傳染的機會，目的就是要讓各大上市櫃公司的股東常會可以安心順利進行。