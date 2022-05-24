第六屆港府重組架構圖。（東網）

港府擬推行架構重組方案，最快6月15日提出決議案，即日討論及通過，香港特首林鄭月娥今（24日）表示，本屆港府現在是「代理人」角色，代候任港府做立法會程序工作，形容是為「為下一屆政府做」，但強調整套方案是下屆港府樂見及全盤接受。

港府架構重組方案由目前3司13局增至3司15局，又在「三司」包括政務司、財政司及律政司增設副司長職位，律政司司長加設政治助理，而每個司長辦公室增設一名首長級官員。林鄭月娥今24日表示，感謝香港立法會委員會23日完成審議，人事編制委員會5月27日會召開特別會議，6月10日會提交財務委員會通過，香港立法會6月15日提出決議案，即日討論及通過，預估有關工作可按步就班、按照時間表落實。

林鄭月娥稱，本屆港府現時是「代理人」角色，代候任政府做立法會程序工作，形容是為「為下一屆政府做」，但她強調，整套方案是下屆港府樂見及全盤接受。