阿里巴巴集團旗下阿里雲、易達資本，與中東最大行動電信營運商沙烏地電信公司（STC）攜手，成立雲端計算合資公司，總部設在沙烏地阿拉伯首都利雅德。

此前，沙烏地電信與阿里雲在雲端計算領域已經建立合作關係，將阿里雲的服務範圍擴展至沙烏地各地。不久前，阿里雲在德國新增一座數據中心，啟動了泰國的數據中心。

沙烏地電信公司發布的公告顯示，其在雲端計算合資公司中持股占比55％，易達資本持有27％的股份，阿里雲持有10％的股份，沙烏地公共投資基金旗下的沙烏地人工智慧公司和沙烏地資訊技術公司各持有4％的股份。

沙烏地通訊社報導說，新公司的成立將有助於發展沙烏地的數位基礎設施，為在沙企業提供最新的數據存儲服務和解決方案，並確保其資訊保護和數據安全；還將增強沙烏地向全球企業提供雲端計算服務的能力，吸引國際投資進入沙烏地，改善營商環境。

阿里雲於2020年底在利雅德設立辦公室、建立本地團隊。2021年8月，阿里雲宣布與沙烏地旅遊局合作，透過雲端基礎設施、數據庫等雲端計算技術支援，協助其提升遊客的數位化體驗。