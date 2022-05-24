根據社群媒體畫面顯示，烏克蘭軍隊已經開始部署捷克軍援的第一批RM-70 吸血鬼火箭炮系統（RM-70 Vampire）。根據防衛部落格（Defence Blog）報導，這批火箭炮發射系統是在4月收到的，有20多套。

#Ukraine: The first video of the Czech RM-70 122mm MRL in use against Russian forces in the East- all 40 rockets fired at once. https://t.co/88zWfHOJlv pic.twitter.com/Rdo9mijZGB — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 21, 2022

RM-70是是由捷克與斯洛伐克製造的122毫米40管火箭炮發射系統，是在蘇聯BM-21式多管火箭炮基礎上改進而成，也曾經出口至德國與利比亞。RM-70 用Tatra T813 8x8 卡車作為運載主體，胎內有中央調壓裝置，駕駛員可根據通過的地形調節輪胎壓力。並可以多攜帶一套40發彈藥供重新裝填發射，40發備用彈只需30到36秒鐘即可裝填完畢。

The Czech-procured RM-70 MRLS at work in Ukraine pic.twitter.com/jnBZPhYV6n — UkraineWorld (@ukraine_world) May 22, 2022

RM-70使用的是蘇聯BM-21中使用的Grad型122毫米火箭炮，這是世界上最常見的火箭炮系統，這種火箭發射器可以發射單發子彈和齊射，主要是通過間接射擊。 它旨在通過高爆破片砲彈集中火力覆蓋大面積（一次齊射範圍高達30000平方公尺）。

乘員有裝甲防護，可防輕武器和炮彈破片的襲擊。車體的前部還裝有BZT型推土鏟，用於準備發射陣地和清除障礙等。