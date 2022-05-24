今天（5月24日）上午10時，上海市政府新聞辦公室召開上海市新冠肺炎疫情防控工作第193場新聞發佈會。上海市金山區副區長曹婕表示，從明天起允許私家車在全區通行，區域內的公車線路也全面恢復行駛。

上海市金山區最近正在逐步恢復道路交通，現在恢復情況怎麼樣？副區長曹婕表示，目前，金山區疫情防控形勢總體平穩可控，防範區面積超過99％。為解決市民基本出行需求，金山區按照「邁小步、不停步」原則，堅持分步實施、分級管理、分區施策，在全市金山區也是較早推動私家車上路，逐步有序恢復公交線路運營。

私家車方面，從5月4日起率先推動防範區私家車在區內就醫有限通行，5月18日起允許私家車在鎮域範圍內上路通行，明天起金山區將允許私家車在全區範圍內通行。

公車運營方面，5月18日起恢復金山濱海地區和部分鎮域內的5條主要公交線路，5月21日起恢復相鄰鎮域的4條主要公交線路。期間，金山區按照「一線一方案」要求，嚴格落實防疫相關措施。同時，對部分客流量較大的公交線路，動態調整班次間隔，加密高峰時段發車頻次，減少站點等候時間。明天，金山區將全面恢復區域內的公車線路，此外，接駁市交通樞紐的虹橋樞紐7路、8路也將恢復運行。6月1日起，逐步恢復跨區市通郊線路，解決市民跨區通行需求。

曹婕表示，在公共交通運行中，確實存在部分老年市民由於沒有智能手機，在乘車時無法掃「場所碼」。為此，在每一部公交車上都配備了手持式「數位哨兵」，由隨車工作人員幫助乘客刷身份證核驗信息，解決乘車需求。

曹婕表示，下一步，將繼續堅持問題導向、需求導向，在疫情防控可控前提下，完善工作舉措，優化服務保障，滿足市民出行需求。